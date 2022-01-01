Цены на авиперелёты по России выросли с начала года на 34% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Отпуск в бархатный сезон в России подорожал. Так, по данным Росстата на 8 августа, с начала года стоимость полёта на самолёте в эконом-классе по РФ выросла на 34%.

Цены на проживание в санаториях, домах отдыха и пансионатах поднялись на 20 — 20,5%, в гостиницах с четырьмя — пятью звёздами — на 12,3%, в отелях с тремя звёздами — на 8,1%, с одной звездой — на 7,4%, в хотселах — на 6,3%, в гостиницах с двумя звёздами — на 5,6%.

Проезд в общественном транспорте российских городов подорожал на 8-10%. Обед в столовой, кафе, закусочной — на 11%.

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