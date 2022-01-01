В Перми две управляющие компании могут лишиться лицензий Поделиться Твитнуть

Фото с сайта newsline25.ru

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края собирается в судебном порядке добиться прекращения предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами УК «Молотов» и УК «Горизонт Филиал Кислотные дачи», сообщили в пресс-службе ИГЖН.

Поясняется, что должностные лица данных управляющих компаний в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения лицензионных требований.

Отмечается, что 2 августа из реестра исключены сведения о многоквартирных домах по адресам ул. Бушмакина, 6; ул. Генерала Черняховского, 57, 74, 78, 90, 92, 94; ул. Молдавской, 8, 12, 18; ул. Ольховской, 4; ул. Ракитной, 16; ул. Уссурийской, 13, 17, 19; ул. Щитовой, 5, 7, 9, 11, находящихся в управлении ООО «УК «Горизонт Филиал Кислотные дачи» и домах по ул. Лякишева, 4; ул. Емельяна Ярославского, 53, находящихся в управлении ООО «УК «Молотов».

«Меры, направленные на прекращение предпринимательской деятельности по управлению МКД, должны быть показательными для всех управляющих компаний, работающих в сфере ЖКХ, — отметил начальник ИГЖН Пермского края Александр Евсюков. — УК не должны забывать, что их главная обязанность обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, а иначе их ждет потеря бизнеса».

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