В июле 2022 года статус самозанятых получили 4,6 тыс. жителей Пермского края Всего в регионе налог на профессиональный доход решили платить 89 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

За июль 2022 года в Пермском крае в качестве самозанятых было поставлено на учет 4633 физических лица. Таким образом с начала действия в регионе налогового режима «Налог на профессиональный доход» (с 1 января 2020 года) статус самозанятых получили уже более 89 тыс. налогоплательщиков Прикамья. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Пермскому краю.

При этом сумма уплаченного налога на профессиональный доход за 2,5 года составила 446 млн руб.

В ведомстве отметили, что наибольшей популярностью у самозанятых пользуются следующие виды предпринимательской деятельности: перевозка пассажиров, перевозка грузов, репетиторство, парикмахерские услуги, услуги ногтевого сервиса, услуги программирования, рекламные услуги.

Напомним, перешедшие на положение самозанятых получаю право уплачивать налоги с доходов по льготным ставкам: 6% — при оказании услуг ИП и организациям, 4% — физическим лицам.

Самозанятым также не нужно представлять налоговую отчетность и декларации, уплачивать фиксированные взносы на пенсионное страхование, применять онлайн-кассу, деньги от клиентов они могут получать на личную карту или электронный кошелек и принимать оплату наличными.

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