Пермская авиакомпания получила допуск на грузоперевозки за рубеж В парке перевозчика четыре грузовых самолёта Ил-76ТД Поделиться Твитнуть

Пермская авиакомпания «Геликс» получила от Федерального агентства воздушного транспорта допуск к выполнению международных коммерческих воздушных перевозок. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как пояснил директор компании Вадим Балдин, у предприятия есть четыре купленных в 2021 году грузовых самолёта Ил-76ТД.

«У нас советские воздушные суда с российской регистрацией, за счёт чего мы не находимся под санкциями и можем без ограничений выполнять полёты в воздушном пространстве за рубежом»,— отметил Балдин. По его словам, начать грузоперевозки планируется уже в августе.

Назвать компании, чьи грузы «Геликс» собирается перевозить, Вадим Балдин отказался.

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