В Перми с визитом побывал новый президент Тойота Мотор в России Поделиться Твитнуть

Президент ООО «Тойота Мотор» в России г-н Есиаки Ито встретился с командой компании VERRA — официального дилера Тойота и Лексус в регионе. Есиаки Ито, назначенный на пост президента в начале этого года, не случайно выбрал Пермь первым городом для ознакомительной поездки. VERRA входит в ТОП лучших дилеров России, и традиционно первые встречи с новым руководством "Тойота" начинаются здесь.

В ходе визита обсуждались дальнейшее развитие партнёрских отношений, помощь в адаптации работы бизнеса в существующих реалиях рынка, а также новые проекты компании VERRA. Ито-сан заинтересовался лучшими практиками компании и дал высокую оценку работе команды. Он подчеркнул главные тенденции развития в сегодняшний непростой момент: сохранение команды и наращивание профессионализма, предложение владельцам "Тойота" лучшего клиентского сервиса для обеспечения их мобильности, а также развитие направления автомобилей с пробегом. В Пермском крае "Тойота" самый популярный бренд на вторичном рынке, и VERRA может обеспечить клиентов лучшим выбором автомобилей этой марки.

Во время встречи обсуждались меры поддержки, которую "Тойота" оказывает своим партнёрам. Компания продолжает выполнять гарантийные обязательства, ищет решения по восстановлению поставок запасных частей, предоставляет все необходимые материалы, оборудование и техническое обеспечение.

По словам генерального директора VERRA Анны Бояршиновой, визит президента "Тойота" стал для команды очень значимым событием. «Мы впечатлены профессиональным опытом Ито-сан, его стратегическим видением и искренней любовью к людям», — подчеркнула она.

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