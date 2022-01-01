Первым заместителем главы Свердловского района Перми назначен Игорь Давлетшин Поделиться Твитнуть

Игорь Давлетшин / фото: администрация Соликамска

Первым заместителем главы Свердловского района Перми назначен Игорь Давлетшин. Ранее эту должность занимал Василий Пастух. В конце июля он ушёл в отпуск, а затем уволился. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Игорь Давлетшин в начале 2000-х участвовал в выборах в Пермскую городскую думу, затем работал заместителем главы Соликамска по вопросам ЖКХ. А с конца сентября 2015-го по февраль 2016-го после досрочного ухода с должности руководителя Соликамска Сергея Девяткова исполнял обязанности главы города. Давлетшин участвовал в конкурсе по отбору главы Соликамска, однако, как пишет издание, его кандидатура была заблокирована администрацией губернатора Виктора Басаргина.

Последние несколько лет Игорь Давлетшин жил в Амурской области.

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