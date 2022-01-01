За неделю девять жителей Прикамья заболели клещевым энцефалитом Ещё 24 человека заразились клещевым боррелиозом Поделиться Твитнуть

За прошедшую неделю в медорганизации Прикамья обратились 232 человека по поводу присасывания клещей. В том числе пострадали девять детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По результатам исследований 1,7% извлечённых клещей оказались инфицированы энцефалитом, 42,8% — боррелиозом, 4,2% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,2% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

За неделю зарегистрировано девять новых случаев заражения клещевым энцефалитом (с начала сезона — 40), ещё 24 человека заразились клещевым боррелиозом (с начала сезона — 113). Другие заболевания у пострадавших не выявлены.

Наиболее высок риск присасывания клеща в Карагайском, Очёрском, Верещагинском и Сивинском городских и муниципальных округах.

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