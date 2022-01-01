В центре Перми за 5,7 млн руб. отреставрируют фасады Доходного дома Кузнецкого Срок выполнения работ до 4 декабря 2022 года Поделиться Твитнуть

«Доходный дом А. Н. Кузнецкого» на ул. Пермской, 74 / фото: из конкурсной документации

На портале госзакупок опубликованы итоги аукциона по определению подрядчика для реставрации в Перми объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом А. Н. Кузнецкого» (ул. Пермская, 74).

Работы 5,7 млн руб. выполнит компания «Пермстроймет+». При этом начальная (максимальная) цена закупки составляла 6,4 млн руб.

Финансирование осуществляется из средств бюджета Пермского края.

Подрядчик с 5 сентября по 4 декабря 2022 года должен провести капремонт фасадов здания, отреставрировать кладку стен, восстановить фрагментарную утрату кирпичей, заменить водосточные трубы.

Доходный дом А. Н. Кузнецкого был построен во второй половине XIX века. Сейчас в здании располагается институт развития образования Пермского края.





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