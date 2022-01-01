За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 267 новых случаев COVID-19 Пациенты выявлены в 23 территориях Прикамья Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 267 новых случаев COVID-19. Сообщается, что среди заражённых 75 жителей в возрасте старше 60 лет. Госпитализированы 26 человек, выздоровели 156 пациентов, летальных случаев не зарегистрировано.

Пациенты выявлены в 23 территориях края: в Перми, Кудымкаре, Кунгуре, Березниках, Пермском, Краснокамском, Кудымкарском, Юсьвинском, Суксунском, Куединском, Нытвенском, Чусовском, Губахинском, Сивинском, Лысьвенском, Октябрьском, Очёрском, Добрянском, Александровском, Берёзовском, Ординском, Еловском и Кишертском муниципальных и городских округах.

В целом за прошедшие выходные выявлено 560 новых случаев заражения. А с начала пандемии общее число инфицированных в Пермском крае достигло 375 421.

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