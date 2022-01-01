Елена Синица За прошлую неделю в ДТП пострадали шесть пермяков Было задержано 69 нетрезвых водителей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За неделю с 1 по 7 августа в Перми пресечено 2390 нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

За этот период в ДТП пострадали шесть человек, в том числе два несовершеннолетних.

Также сообщается, что сотрудники ГИБДД остановили 69 нетрезвых водителей и 33 без водительских прав.

Кроме этого, зафиксировано 347 нарушений непредоставления преимущества пешеходам. Сами пешеходы нарушили ПДД 326 раз. Водители автобусов стали нарушителями 36 раз.

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