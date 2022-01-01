Директором МегаФона в Пермском крае назначен Павел Фомин Ранее он руководил филиалом в Ивановской области Поделиться Твитнуть

Павел Фомин / фото: PR-служба МегаФона на Урале

Павел Фомин возглавил МегаФон в Пермском крае. Об этом сообщили в PR-службе МегаФона на Урале.

Как говорится в пресс-релизе компании, приоритетными задачами топ-менеджера станут усиление позиций оператора на рынке региона, в том числе за счёт расширения покрытия сети на территории Прикамья в малых населённых пунктах, расширение дистрибуции продуктов и услуг компании, реализация телеком-проектов для бизнес-клиентов и государственных заказчиков.

Директор по региональному развитию МегаФона на Урале и в Центре Михаил Молотков отметил, что перед Павлом Фоминым стоит амбициозная задача — усилить региональные позиции МегаФона как оператора №1 в стране: «У Павла большой опыт работы на региональных рынках и в реализации сложных задач, в том числе строительство масштабной сети NB-IoT в Ивановской области. Уверен, что нацеленность на высокий результат поможет достичь нового уровня развития компании в Пермском крае».

Павел Фомин окончил Липецкий государственный педагогический университет, получил степень MBA в Воронежском госуниверситете. Выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров. Имеет 17-летний опыт руководящей работы в телекоммуникационной сфере. В 2005-2012 годах возглавлял филиалы федеральных компаний в Липецкой и Воронежской областях, с 2013-го — директор МегаФона в Ивановской области.





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