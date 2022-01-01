Елена Синица На этой неделе без холодной воды останутся дома в двух районах Перми Причина — планово-ремонтные работы Поделиться Твитнуть

На этой неделе в Перми вновь запланированы отключения воды. Причина — проведение планово-ремонтных работ. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

Так, 8 августа с 09:00 до 20:00 воды не будет по ул. Мильчакова, 28а, 30а, 32, 34, ул. Тавричанской, 24, ул. Челюскинцев, 13, 15, 17, 19, 21, 23.





Затем, 9 августа, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по ул. Академика Курчатова, 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 2в, 3, 4а, 5, 7, 9, 9а, ул. Василия Васильева, 3, 3а, 3б, 5а, 5б, ул. Гусарова, 10, 14, ул. Кояновской, 6 и 10, ул. Таборской, 22 и 22а.





Кроме этого, 13 августа с 09:00 до 20:00 отключение запланировано по ул. Василия Каменского, 26, 28 и ул. Углеуральской, 12 и 22. В этот же день холодное водоснабжение с 09:30 до 19:00 отключат по ул. Загарьинской, 6, ул. Коломенской, 22 и ул. Косьвинской, 7, 9.

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