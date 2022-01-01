Елена Синица За сутки в Пермском крае произошло 17 пожаров Погибших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За воскресенье, 7 августа, в Пермском крае произошло 17 пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Так, на территории Перми случилось четыре пожара, остальные на территории региона. В частности, три пожара произошло в Пермском муниципальном районе, по два — в Кунгурском и Лысьвенском ГО, по одному — в Кизеловском, Октябрьском, Красновишерском, Кудымкарском, Чернушинском и Очёрском округах.





Погибших на пожарах нет, но есть три травмированных жителя, добавили в ведомстве. Уточняется, что основными причинами пожаров стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнём.





Для сравнения: в этот же день 2021 года произошло 10 пожаров.

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