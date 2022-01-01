Олеся Максименко В Пермь впервые принесут ковчег с частицей мощей Серафима Саровского В краевую столицу также прибудут знаковые вещи преподобного Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 15 по 24 августа в конгрессно-выставочном центре Perm Expo (шоссе Космонавтов, 59) пройдёт выставка «Русь православная. Медовый спас».

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края, в этом году на выставку прибудут 190 участников из России, Беларуси, Палестины, Израиля и Черногории.

Посетителям будут представлены православные святыни, история храмов и монастырей Пермского края и страны, церковные товары. Впервые в регион будет принесена великая христианская святыня — Ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского, а также его знаковые вещи из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

В честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского на выставке будет представлена икона Сергия Радонежского из храма Митрофана Воронежского в Перми.

Также в рамках проекта предусмотрена духовно-просветительская программа с лекциями, семинарами и круглыми столами. Главными темами обсуждений станут социально-патриотическое взаимодействие церкви и власти, сохранение памяти о новомучениках и исповедниках Русской православной церкви, вопросы развития паломнического туризма в Пермском крае и др.

Запланированы мастер-классы по звонарному искусству, концерт-беседа «Спешите делать добро», выступления ансамбля народной песни и народного хора.

Музей-заповедник «Пермь-36» совместно с Мемориальным научно-просветительским центром «Бутово» представит на площадке передвижную выставку «Русская Голгофа. 1917—1921», посвящённую отношениям церкви и государства после Октябрьской революции.

На ярмарке «Медовый спас» посетители традиционно смогут приобрести мёд свежего урожая, фермерскую продукцию, домашнюю утварь и т.д.



Вход на выставку свободный.

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