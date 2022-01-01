Олеся Максименко За гибель двух человек водитель из Пермского края получил срок Смертельное ДТП произошло в феврале 2021 года Поделиться Твитнуть

Кизеловский городской суд признал жителя Прикамья виновным в смерти двух человек. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет.

В феврале прошлого года мужчина 1965 г.р. в районе автобусной остановки «Сады» грубо нарушил Правила дорожного движения. Потеряв контроль над автомобилем, водитель допустил занос и выезд на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем «ВАЗ-213100», который двигался по своей полосе.

Водитель «ВАЗ» 1948 г.р. и его пассажирка 1950 г.р. в результате ДТП от полученных травм скончались на месте. Здоровью ещё одного пассажира «ВАЗ» был причинён тяжкий вред.

Виновник ДТП осуждён по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2-х и более лиц».





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