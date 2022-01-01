Олеся Максименко Пермская краевая библиотека им. Горького подвела итоги летнего сезона С 27 июня по 4 августа Летний читальный зал посетили более 1400 человек Поделиться Твитнуть

Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького подвела итоги работы Летнего читального зала (12+), который в этом году был организован уже в 15-й раз. С 27 июня по 4 августа его посетили 1434 человека, сообщает ВЕТТА.

Познавательная программа 2022 года была посвящена Году культурного наследия. За полтора месяца были проведены 10 книжных и 15 виртуальных выставок. Каждая из шести недель была посвящена традициям одного из народов Пермского края.

Так, специалисты информационно-библиографического отдела и Центра науки представили издания об истории и фольклоре Прикамья и устроили показ документального фильма группы KAMWApro. Отдел естественнонаучной и технической литературы продемонстрировал литературу о башкирах и видеопрезентацию «Ремесло как искусство».

Сотрудники отдела литературы по искусству сообщили, что самым востребованным в Летнем читальном зале стало красочное издание «Народы Пермского края» об истории и этнографии, языках народов Прикамья, их хозяйственных занятиях, жилищах, традиционной еде, народном костюме, рассказывают в пресс-службе Горьковки.

Кроме того, на летней площадке была представлена свежая пресса, проходили мастер-классы и акция «Книга в подарок».

Добавим, Летний читальный зал организован при поддержке Министерства культуры Пермского края.

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