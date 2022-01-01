В Пермском крае уклонист от армии оштрафован на 60 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чайковском городском суде Пермского края 19-летний местный житель осуждён за уклонение от призыва на военную службу, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от неё).

Установлено, что юноша был признан годным к военной службе, получил повестку об отправке к месту прохождения службы, но умышленно не явился в военкомат и уклонился от призыва на военную службу.

Суд признал подсудимого виновным в совершенном преступлении и приговорил к штрафу 60 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.





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