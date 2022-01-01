На набережной Закамска началось строительство пешеходных дорожек и наружного освещения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На набережной Камы в Кировском районе Перми началось активное строительство пешеходных дорожек. Об этом сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин.

В пресс-службе мэрии добавили, что на участке от ДК им. Кирова до ул. Чистопольской подрядчик приступил к работам по устройству наружного освещения.

Как пояснили в МКУ «Пермблагоустройство», работы по контракту выполняются в соответствии с графиком.

Напомним, капитальный ремонт набережной в Кировском районе разделён на два объекта: сквер на набережной и берегоукрепление. Общая стоимость работ — 1,553 млрд руб., срок завершения — 30 ноября 2023 года. Подрядчиком является ООО «Техдоргрупп».

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