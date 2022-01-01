Пермяки назвали отличительные черты своего города Исследование провело соцагентство СВОИ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Агентство СВОИ провело исследование на тему уникальности Перми, её особенного образа в глазах жителей. При проведении опроса респондентам предложили назвать главную отличительную особенность города — нужно было выбрать слоган формата «Пермь это — …» из нескольких готовых вариантов или предложить свой.

Самыми популярными оказались высказывания «Пермь — это город с богатой историей» (86,7%) и «Пермь — это город, богатый талантами и изобретателями» (77,8%).

Реже всего «Пермь — культурная столица России» (39%), «город, с которого начинается Европа» (33,5%), «самый спортивный город России» (25,3%).

Пермяки до 30 лет часто выбирали слоган «Пермь — душевный город» (72,5%) и «Пермь — город, который не спит» (58,7%).

Работники бюджетной сферы считают, что Пермь, прежде всего, — «центр развития IT-технологий и роботов» (70,4%); а респонденты, работающие на производстве, чаще выбирали «Пермь — город университетов» (65%) и «Пермь — комфортный и безопасный город» (58,6%).

Респонденты также заявили, что жители Перми отличаются своим менталитетом: здесь живут простые люди, более спокойные, отзывчивые, неравнодушные, чем жители других городов.

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