Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в ближайшие выходные, с 5 по 7 августа
С 5 августа в Детском музейном центре проходит выставка «Про Льва, который стал писателем, второклассника, задумавшегося о пенсии, добрую и ответственную девочку, перевоспитавшую хулигана, шпиона, передумавшего шпионить, зелёного тигра, которого так и не смогли поймать, и других героев, которых невозможно перечислить, потому что их очень-очень много» (0+), посвящённая 95-летию со дня рождения пермского детского писателя Льва Давыдычева. Знакомство с выставкой предполагается в формате «игра-тест-квест» – взрослые посетители музея смогут вспомнить знаковые произведения Льва Давыдычева, а юные гости познакомятся с героями его произведений.
С 5 августа в Пермской
краевой библиотеке им. Горького
проходит выставка к 90-летию Василия Аксёнова «Перепетии поколений» (16+). На
выставке произведения писателя соседствуют с книгами о самом Аксёнове,
свидетельствами из уст его друзей.
5 августа в 19:00 на площади
перед Пермским театром оперы и балета стартует спектакль-променад Location (12+). Маршрутов в спектакле два – на выбор. Зрители сами решают, куда
они отправятся и какой испытают опыт, какие городские истории им откроются и
какое участие они в них примут. Неспешно перемещаясь в городском пространстве,
зрители откроют знакомые места с новой стороны и, возможно, впервые услышат их
живые истории.
6 августа в с. Орда пройдёт
XIX открытый семейный фестиваль народных
промыслов и ремёсел Пермского края «Селенитовая шкатулка» (6+). В программе
фестиваля – мастер-классы по различным видам традиционных народных промыслов:
работа с берестой, роспись по дереву, гончарное мастерство, народная кукла,
резьба по камню и др. Гостей ждёт экскурсионная программа «Золотое кольцо
Орды» и многое другое.
6 августа в с. Архангельское и д. Чинагорт
пройдёт традиционный коми-пермяцкий праздник сбора урожая «Зажинки» (0+). Гости
увидят обряд благодарения сил природы за добрый урожай, встретятся с героями
коми-пермяцкого эпоса, смогут жать колосья серпом, отведают блюда
коми-пермяцкой кухни, насладятся колоритом коми-пермяцкого языка.
6 августа с 12:00 в Усолье пройдёт
XVI Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России»
(0+). Гостем фестиваля станет иеромонах Фотий, победитель телепроекта «Голос». В
программе фестиваля – выступление мастеров колокольных звонов из Пермского
края, Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Тверской областей,
Татарстана, Удмуртии, а также экскурсии, мастер-классы, торговые ряды и
фудкорт.
6 августа в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают
на показ документального фильма «Ночь в Лувре. Леонардо да Винчи» (12+). Масштабная
ретроспектива посвящена всему творческому пути Леонардо как художника.
6 августа в 17:00 в
киноцентре «Премьер» пройдёт встреча клуба Sound And Vision («Звук и образ»)
(18+). Зрители смогут понять, как работает цвет, свет, костюмы, движение
камеры, звуки, музыка и как художественные приёмы влияют на наше восприятие и
раскрывают идею автора. В процессе обсуждения участники обращаются к культовым
картинам прошлого – на этой неделе их ждёт клубная кинопрограмма «1970-е
глазами Вуди Аллена».
6 и 7 августа в д. Пеньки (Кишертский р-н) пройдёт семейный арт-фестиваль «Дыхание ветра» (0+). В программе экскурсии,
мастер-классы и концертная программа, которую подготовят дети.
6 и 7 августа с 11:00 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдёт фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» (0+). На
главной площадке фестиваля пройдут поединки турнира Parma Challenge в
номинациях «1 на 1» в рамках этапа всемирно известного состязания лучших мастеров
исторического средневекового боя в одиночных номинациях кубка «Донжон», а также
бои турнира в номинациях «2 на 2» и «3 на 3». В программе также ремесленные
мастер-классы и площадки с настольными играми, турнир по стрельбе из
традиционного лука «А.И.С.Т.», богатырский турнир и многое другое.
7 августа в 06:00 на сайте Medici.TV Камерный
оркестр Les Violons du Roy под управлением Жана-Мари Зейтуни исполнит
премьерную программу (16+), состоящую из произведений Моцарта. Солисты – канадские
пианисты Марк-Андре Амлен и Шарль Ришар-Амлен. Концерт откроется Сонатой для
двух фортепиано ре мажор, написанной Моцартом в 25 лет. Затем два
пианиста-виртуоза исполнят Концерт для двойного фортепиано с оркестром
ми-бемоль мажор, написанный для исполнения композитором и его сестрой Наннерль.
Зейтуни и ансамбль завершат вечер Симфонией № 41 до мажор – последней симфонией
гения из Зальцбурга.
7 августа в д. Мижуева пройдёт коми-пермяцкий фестиваль «Бур сур» (0+). Каждый желающий сможет принять
участие в мастер-классах «Школы молодой хозяйки», где будут раскрыты секреты и
особенности приготовления сура. Запланированы конкурс на лучшего изготовителя
сура среди местных жителей «Сур-мастер»; площадка «Пызандӧра»
(«Скатерть-самобранка»), где можно будет попробовать напитки и блюда коми-пермяцкой
кухни; интерактивные экскурсии для туристов (посещение мельницы, гостевание у
мастера по приготовлению сура); аукцион «Дзирыт сур» («Горячий сур»);
ярмарка-продажа национальных напитков и коми-пермяцкие забавы.
7 августа в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают
на оперу «Платея» (16+). Уродливая и самоуверенная болотная нимфа Платея
становится жертвой проделки богов, которые внушают ей, что её полюбил Юпитер.
Опера Жана-Филиппа Рамо была сочинена по случаю свадьбы дофина Людовика
Фердинанда, сына Людовика XV, с инфантой Марией Терезией Испанской, не
отличавшейся красотой, и каждая страница этой партитуры пронизана иронией. Этот
жестокий, но в то же время трогательный фарс возвращается на сцену Парижской
оперы в искромётной постановке Лорана Пелли.
До 14 августа в
мутильмедийном историческом парке «Россия – моя история» проходит выставка
«Жизнь с вирусами» (12+). Она
рассказывает о вирусах и эпидемиях в разные периоды истории человечества и
способах борьбы с ними.
До 15 августа на сайте
«Ваш досуг» доступна запись трансляции оперы Моцарта «Идоменей»
(16+) в постановке Сатоси Мияги. Дирижёр – Рафаэль Пишон, сопрано Сабина Девьей.
До 1 ноября на ул. Монастырской, 2/1 (возле Речного вокзала) проходит
уличная литературная выставка «Билет до Перми» (0+). Экспозиция представляет девять историй о писателях, для которых встреча с
Пермью не прошла бесследно: для одних она была перевалочным пунктом, другие
сделали её местом действия своих произведений. Осоргин и Каменский у камских
пристаней купили билет в большую жизнь, Грин и Астафьев искали здесь счастье и
работу, Бажов учился, для Шаламова и Мандельштама Прикамье стало местом
испытаний, Чехов и Пастернак нашли идеи для своих произведений – «Три сестры» и
«Доктор Живаго».
До 31 августа на
набережной Камы проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый
сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей ждут
игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и
тренинги, выступления уличных музыкантов и многое другое. 5 августа в 18:30
состоится лекция о цифровых технологиях и культурном наследии. На встрече
студенты магистерской программы «Цифровые методы в гуманитарных науках» НИУ ВШЭ
Пермь представят проекты, связанные с изучением городского пространства и
исторического наследия в городе. 7 августа в 11:00 пройдёт мастер-класс по
ландшафтному скетчингу, а в 18:00 состоится практикум «Современное искусство в
городе».
До 31 августа на
официальном YouTube-канале
Дягилевского фестиваля и в группе «ВКонтакте»
можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией
Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа
«Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля
Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского ансамбля
современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.
До 18 сентября в музее
современного искусства PERMM проходит
выставка «Его глаза никогда не выражали ненависти» (6+), в основу которой легла
музейная коллекция актуального российского искусства XX-XXI веков. На сайте
музея можно ознакомиться с онлайн-гидом,
как смотреть выставку.
До 8 августа 2024 года
на сайте «Ваш досуг» доступна запись трансляции «Чёрного
монаха» (18+) из главного двора Папского дворца – запись последнего
творения Кирилла Серебренникова, открывшего 76-й Авиньонский фестиваль.
До 12 января 2025 года
на сайте «Ваш досуг» доступна запись трансляции самой популярной симфонии
Густава Малера «Воскресение»
(18+) с фестиваля Экс-ан-прованс 2022. Дирижёр – Эса-Пекка Салонен, режиссёр
– Ромео Кастеллуччи.
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