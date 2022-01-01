Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в ближайшие выходные, с 5 по 7 августа Поделиться Твитнуть

С 5 августа в Детском музейном центре проходит выставка «Про Льва, который стал писателем, второклассника, задумавшегося о пенсии, добрую и ответственную девочку, перевоспитавшую хулигана, шпиона, передумавшего шпионить, зелёного тигра, которого так и не смогли поймать, и других героев, которых невозможно перечислить, потому что их очень-очень много» (0+), посвящённая 95-летию со дня рождения пермского детского писателя Льва Давыдычева. Знакомство с выставкой предполагается в формате «игра-тест-квест» – взрослые посетители музея смогут вспомнить знаковые произведения Льва Давыдычева, а юные гости познакомятся с героями его произведений.

С 5 августа в Пермской краевой библиотеке им. Горького проходит выставка к 90-летию Василия Аксёнова «Перепетии поколений» (16+). На выставке произведения писателя соседствуют с книгами о самом Аксёнове, свидетельствами из уст его друзей.

5 августа в 19:00 на площади перед Пермским театром оперы и балета стартует спектакль-променад Location (12+). Маршрутов в спектакле два – на выбор. Зрители сами решают, куда они отправятся и какой испытают опыт, какие городские истории им откроются и какое участие они в них примут. Неспешно перемещаясь в городском пространстве, зрители откроют знакомые места с новой стороны и, возможно, впервые услышат их живые истории.

6 августа в с. Орда пройдёт XIX открытый семейный фестиваль народных промыслов и ремёсел Пермского края «Селенитовая шкатулка» (6+). В программе фестиваля – мастер-классы по различным видам традиционных народных промыслов: работа с берестой, роспись по дереву, гончарное мастерство, народная кукла, резьба по камню и др. Гостей ждёт экскурсионная программа «Золотое кольцо Орды» и многое другое.

6 августа в с. Архангельское и д. Чинагорт пройдёт традиционный коми-пермяцкий праздник сбора урожая «Зажинки» (0+). Гости увидят обряд благодарения сил природы за добрый урожай, встретятся с героями коми-пермяцкого эпоса, смогут жать колосья серпом, отведают блюда коми-пермяцкой кухни, насладятся колоритом коми-пермяцкого языка.

6 августа с 12:00 в Усолье пройдёт XVI Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России» (0+). Гостем фестиваля станет иеромонах Фотий, победитель телепроекта «Голос». В программе фестиваля – выступление мастеров колокольных звонов из Пермского края, Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Тверской областей, Татарстана, Удмуртии, а также экскурсии, мастер-классы, торговые ряды и фудкорт.

6 августа в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ документального фильма «Ночь в Лувре. Леонардо да Винчи» (12+). Масштабная ретроспектива посвящена всему творческому пути Леонардо как художника.

6 августа в 17:00 в киноцентре «Премьер» пройдёт встреча клуба Sound And Vision («Звук и образ») (18+). Зрители смогут понять, как работает цвет, свет, костюмы, движение камеры, звуки, музыка и как художественные приёмы влияют на наше восприятие и раскрывают идею автора. В процессе обсуждения участники обращаются к культовым картинам прошлого – на этой неделе их ждёт клубная кинопрограмма «1970-е глазами Вуди Аллена».

6 и 7 августа в д. Пеньки (Кишертский р-н) пройдёт семейный арт-фестиваль «Дыхание ветра» (0+). В программе экскурсии, мастер-классы и концертная программа, которую подготовят дети.

6 и 7 августа с 11:00 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдёт фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» (0+). На главной площадке фестиваля пройдут поединки турнира Parma Challenge в номинациях «1 на 1» в рамках этапа всемирно известного состязания лучших мастеров исторического средневекового боя в одиночных номинациях кубка «Донжон», а также бои турнира в номинациях «2 на 2» и «3 на 3». В программе также ремесленные мастер-классы и площадки с настольными играми, турнир по стрельбе из традиционного лука «А.И.С.Т.», богатырский турнир и многое другое.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

7 августа в 06:00 на сайте Medici.TV Камерный оркестр Les Violons du Roy под управлением Жана-Мари Зейтуни исполнит премьерную программу (16+), состоящую из произведений Моцарта. Солисты – канадские пианисты Марк-Андре Амлен и Шарль Ришар-Амлен. Концерт откроется Сонатой для двух фортепиано ре мажор, написанной Моцартом в 25 лет. Затем два пианиста-виртуоза исполнят Концерт для двойного фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, написанный для исполнения композитором и его сестрой Наннерль. Зейтуни и ансамбль завершат вечер Симфонией № 41 до мажор – последней симфонией гения из Зальцбурга.

7 августа в д. Мижуева пройдёт коми-пермяцкий фестиваль «Бур сур» (0+). Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах «Школы молодой хозяйки», где будут раскрыты секреты и особенности приготовления сура. Запланированы конкурс на лучшего изготовителя сура среди местных жителей «Сур-мастер»; площадка «Пызандӧра» («Скатерть-самобранка»), где можно будет попробовать напитки и блюда коми-пермяцкой кухни; интерактивные экскурсии для туристов (посещение мельницы, гостевание у мастера по приготовлению сура); аукцион «Дзирыт сур» («Горячий сур»); ярмарка-продажа национальных напитков и коми-пермяцкие забавы.

7 августа в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на оперу «Платея» (16+). Уродливая и самоуверенная болотная нимфа Платея становится жертвой проделки богов, которые внушают ей, что её полюбил Юпитер. Опера Жана-Филиппа Рамо была сочинена по случаю свадьбы дофина Людовика Фердинанда, сына Людовика XV, с инфантой Марией Терезией Испанской, не отличавшейся красотой, и каждая страница этой партитуры пронизана иронией. Этот жестокий, но в то же время трогательный фарс возвращается на сцену Парижской оперы в искромётной постановке Лорана Пелли.

До 14 августа в мутильмедийном историческом парке «Россия – моя история» проходит выставка «Жизнь с вирусами» (12+). Она рассказывает о вирусах и эпидемиях в разные периоды истории человечества и способах борьбы с ними.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

До 15 августа на сайте «Ваш досуг» доступна запись трансляции оперы Моцарта «Идоменей» (16+) в постановке Сатоси Мияги. Дирижёр – Рафаэль Пишон, сопрано Сабина Девьей.

До 1 ноября на ул. Монастырской, 2/1 (возле Речного вокзала) проходит уличная литературная выставка «Билет до Перми» (0+). Экспозиция представляет девять историй о писателях, для которых встреча с Пермью не прошла бесследно: для одних она была перевалочным пунктом, другие сделали её местом действия своих произведений. Осоргин и Каменский у камских пристаней купили билет в большую жизнь, Грин и Астафьев искали здесь счастье и работу, Бажов учился, для Шаламова и Мандельштама Прикамье стало местом испытаний, Чехов и Пастернак нашли идеи для своих произведений – «Три сестры» и «Доктор Живаго».

До 31 августа на набережной Камы проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей ждут игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступления уличных музыкантов и многое другое. 5 августа в 18:30 состоится лекция о цифровых технологиях и культурном наследии. На встрече студенты магистерской программы «Цифровые методы в гуманитарных науках» НИУ ВШЭ Пермь представят проекты, связанные с изучением городского пространства и исторического наследия в городе. 7 августа в 11:00 пройдёт мастер-класс по ландшафтному скетчингу, а в 18:00 состоится практикум «Современное искусство в городе».

До 31 августа на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля и в группе «ВКонтакте» можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа «Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.

До 18 сентября в музее современного искусства PERMM проходит выставка «Его глаза никогда не выражали ненависти» (6+), в основу которой легла музейная коллекция актуального российского искусства XX-XXI веков. На сайте музея можно ознакомиться с онлайн-гидом, как смотреть выставку.

До 8 августа 2024 года на сайте «Ваш досуг» доступна запись трансляции «Чёрного монаха» (18+) из главного двора Папского дворца – запись последнего творения Кирилла Серебренникова, открывшего 76-й Авиньонский фестиваль.

До 12 января 2025 года на сайте «Ваш досуг» доступна запись трансляции самой популярной симфонии Густава Малера «Воскресение» (18+) с фестиваля Экс-ан-прованс 2022. Дирижёр – Эса-Пекка Салонен, режиссёр – Ромео Кастеллуччи.

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