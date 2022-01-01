В Беларуси будет открыто представительство Пермского края Поделиться Твитнуть

На заседании совета директоров промышленных предприятий Пермского края 4 августа были подведены итоги работы отрасли за первое полугодие 2022 года. Участники также обсудили результаты промышленной кооперации и новые меры поддержки.

Совет прошёл под председательством губернатора Дмитрия Махонина. Глава региона отметил, что несмотря на непростые условия и ограничения товарных рынков промышленность края сохраняет устойчивость. Об этом свидетельствуют рост индекса промышленного производства, увеличение средней заработной платы в регионе по итогам пяти месяцев на 15%, рост на 16% объёма инвестиций в основной капитал.

«Понятно, что меняются логистические цепочки, связи с поставщиками комплектующих и сырья, идут другие сложные и трудоёмкие процессы. Но ещё раз подчеркну: вы можете рассчитывать на поддержку регионального правительства», — заявил губернатор.

То, что промышленность региона уверенно работает в текущих условиях, подтвердил и заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

«Если говорить об объёмах отгрузки, то за пять месяцев 2022 года они выросли кардинально, практически на 60% к показателю того же периода 2021 года, и достигли почти 979,5 млрд руб.», — отметил он.

Глава минпромторга Прикамья подчеркнул, что промышленные предприятия региона активно принимают все возможные меры, чтобы продолжать деятельность, не сокращать численность персонала и повышать среднюю зарплату. А одним из ключевых направлений поддержки отрасли является промышленная кооперация. В рамках неё регион уже сотрудничает с 40 крупными компаниями и холдингами (в том числе 26 федеральными, 9 региональными и 5 зарубежными).

По словам главы краевого минпромторга, власти Прикамья готовы наращивать эту работу, искать для промпредприятий края заказчиков, подрядчиков и исполнителей работ не только на территории края, но и в других регионах, а также за пределами РФ.

Алексей Чибисов также рассказал, как в крае работает пермский научно-образовательный центр (НОЦ):

— Сегодня мы меняем подходы в работе центра. В частности, из проектов, подлежащих софинансированию по линии НОЦ, в первую очередь для реализации выбираются новые и особо актуальные темы, чтобы наши научные организации максимально оперативно вовлекались в решения наиболее острых для промышленников Прикамья инженерно-технических задач».

Он сообщил, что Фонд развития промышленности Пермского края (ФРППК) продолжает активную работу по поддержке предприятий отрасли. На 1 августа 33 проекта находятся в работе, из них 10 уже одобрены. Напомним, предельный лимит получения средств на льготных условиях поднят до 2 млрд руб.

Алексей Чибисов отметил, что новые возможности для бизнеса открывает особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Пермь» (ОЭЗ). Министр акцентировал, что выделение земельных участков на территории особой экономической зоны возможно не только в пределах Осенцовского промышленного узла, но и на площадке Пермского судоремонтного завода в правобережной части города. Это позволяет будущим резидентам ОЭЗ рассматривать возможность реализации проектов, связанных как с машиностроением, так и с использованием возможностей Камы.

«Мы все должны понимать, что кто первыми начнут использовать эти возможности, будут иметь привилегированное положение над другими субъектами. В настоящее время мы видим, что история, связанная с «водной» логистикой на Каспий, с перевалкой в Азербайджане, Иране, может стать одним из приоритетных направлений российского экспорта», — сообщил министр.

В ходе заседания особое внимание было уделено продвижению пермских промышленных предприятий на площадках крупных российских и международных форумов, а также в рамках деловых переговоров с руководителями других субъектов и государств. Алексей Чибисов отметил, что одним из показателей эффективности данной работы стал визит делегации Пермского края под руководством губернатора Дмитрия Махонина в Республику Беларусь, который состоялся на прошлой неделе. Во время него были достигнуты конкретные договорённости по вопросам сотрудничества в сферах производства лифтового оборудования, спецтехники, в лесной отрасли и т.д. После работы делегации края в Минске глава региона поручил проработать вопрос возможности открытия в Беларуси представительства Пермского края. Это необходимо, чтобы регион в полной мере мог воспользоваться новыми возможностями, сообщил глава регионального министерства.

По словам Алексея Чибисова, правительство Пермского края планирует до конца года принять участие в работе Петербургского международного газового форума (13-16 сентября), Тюменского нефтегазового форума (20-22 сентября) и на Международной нефтегазовой выставке IDIPEC (с 31 октября по 3 ноября). 1-2 декабря регион будет принимать партнёров из других регионов у себя, на Пермском инженерно-промышленном форуме (ПИПФ), который в этот раз будет проходить под эгидой минпрома РФ. В планах на 2023 год — участие в международной выставке «Петролиум. Стамбул» в феврале и другие мероприятия.

В завершение обсуждения Дмитрий Махонин отметил, что работа по развитию международного сотрудничества в условиях современной экономики имеет особую значимость, так как даёт возможность для новых связей в части импортозамещения, изменения логистических цепочек экспорта и импорта и т.д.

«Сам провёл встречи с послами ряда стран, прежде всего таких, как Индия, Китай, Турция. Наша международная повестка заключается в том, что мы встречаемся не просто с руководителями регионов, но и с руководителями стран. Мы готовим визиты в Турцию, Иран. Поэтому большая просьба сформулировать актуальные для нас задачи, которые могут быть решены в рамках работы делегаций, а также входить в их состав», — обратился к руководителям промышленных предприятий Дмитрий Махонин.

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