«Азот» совершенствует погрузку продукции Поделиться Твитнуть

Филиал Азот АО «ОХК «Уралхим» увеличил мощность погрузки продукции цеха № 3 в 1,5 раза. Проект реализован в рамках программы капитальных вложений завода. Его бюджет — 11 млн руб.

Цех № 3 производит три основных вида продукции: водоустойчивую, пористую модифицированную и гранулированную аммиачную селитру. Его мощность — 200 тыс. тонн в год. Новый погрузочный комплекс, который состоит из трёх транспортёров, позволяет бесперебойно доставлять до 45 тонн продукции в час к фасовочной линии.

Сергей Кылосов, начальник цеха № 3 водоустойчивой аммиачной селитры филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Сделать транспортёр более мощным решили после того, как увеличили выработку продукции на агрегате. Теперь селитра быстро приходит в отделение погрузки, где её загружают в минераловозы, мягкие контейнеры, или фасуют в 50-килограммовые мешки в зависимости от спроса, и отправляют потребителям. Уменьшаются также потери продукции при транспортировании.

Андрей Апостол, заместитель главного инженера по технологии и модернизации производства филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— "Азот» уделяет большое внимание процессу погрузки готовой продукции. В 2018-2021 годах реализован ряд мероприятий, направленных на модернизацию узлов отгрузки продукции, производимой цехами нитрит-нитратных солей, водоустойчивой аммиачной селитры, крепкой азотной кислоты. В рамках реализации плана капитальных вложений 2022 года в цехе № 3 завершён проект «Приобретение и монтаж транспортных линий поз. ПТ-42/1,2; ПТ-36». Его исполнение обеспечит бесперебойную работу транспортного тракта и стабилизацию отгрузки готовой продукции.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках

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