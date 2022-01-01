Готовность Перми к отопительному сезону составляет 65,5% Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На сегодняшний день общая готовность Перми к отопительному сезону составляет 65,5%. При этом фактическая готовность оборудования домов — 72,2%. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Алексей Дёмкин.

На штабе по подготовке Перми к зиме начальник городского департамента ЖКХ Александр Власов отметил, что к новому отопительному сезону уже подготовлено 881,3 км теплосетей, 272 ЦТП и 26 котельных.

В пресс-службе мэрии напомнили, что перед сетевыми организациями, УК и ТСЖ поставлена задача полностью завершить подготовку к запуску тепла уже к 1 сентября.

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