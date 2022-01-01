За пять месяцев численность населения Прикамья уменьшилась на 8,6 тыс. человек Сокращается число родившихся, а также переехавших жить в Пермский край Поделиться Твитнуть

За январь-май 2022 года в Пермском крае родилось 9,5 тыс. человек, а скончалось 15,8 тыс. Естественная убыль населения превысила 6,2 тыс. жителей. Кроме того, миграционная ситуация в регионе за первые пять месяцев года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших более чем на 2,3 тыс. человек. Данные опубликовал Пермьстат.

В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число родившихся уменьшилось на 556 человек, а число умерших выросло на 13. Число переехавших в регион уменьшилось на 3,2 тыс. человек, количество уехавших тоже сократилось, но не так значительно — на 2,7 тыс.

Чаще всего покидающие Пермский край жители выбирали для переезда Московскую и Свердловскую области, миграционный отток в которые составил по 228 человек, Краснодарский край (отток 226 человек), а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область (192 и 160 человек соответственно).

Отрицательное сальдо миграции сложилось как в целом со странами СНГ, так и с государствами дальнего зарубежья (за счёт заметного выездного потока в Индию и Китай).

Напомним, по данным на 1 января 2022 года численность населения Прикамья составляла 2,556 млн человек.

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