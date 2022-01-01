В июле пермяки чаще всего вызывали скорую по причине ОРВИ
Всего за месяц зафиксировано 34,2 тыс. вызовов
Пермская станция скорой помощи опубликовала статистику вызовов за июль 2022 года. Бригады врачей выезжали к пациентам 34 225 раз (на 1,5 тыс. меньше, чем в мае, статистика за июнь не публиковалась). Госпитализированы 12 750 человек. Среднее время ожидания скорой составило 16 минут.
Чаще всего врачей вызывали по причине ОРВИ — 4,1 тыс. раз (в мае 3,6 тыс.), на втором месте гипертоническая болезнь — более 3,5 тыс. вызовов (в мае 5,2 тыс.), замыкают тройку алкогольные отравления — 2,3 тыс. (в мае 1,9 тыс.).
COVID-19 как причина вызова медиков зафиксирован 323 раза (в мае 485 раз).
Выездов на ДТП было 266, в авариях пострадали 183 человека, погибших — 7 (6 взрослых и 1 ребёнок 14 лет).
Пожары стали причиной 192 вызовов скорой.
Напомним, Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в пределах Перми, Пермского муниципального района, Добрянского, Краснокамского и Ильинского городских округов.
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