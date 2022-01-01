В июле пермяки чаще всего вызывали скорую по причине ОРВИ Всего за месяц зафиксировано 34,2 тыс. вызовов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская станция скорой помощи опубликовала статистику вызовов за июль 2022 года. Бригады врачей выезжали к пациентам 34 225 раз (на 1,5 тыс. меньше, чем в мае, статистика за июнь не публиковалась). Госпитализированы 12 750 человек. Среднее время ожидания скорой составило 16 минут.

Чаще всего врачей вызывали по причине ОРВИ — 4,1 тыс. раз (в мае 3,6 тыс.), на втором месте гипертоническая болезнь — более 3,5 тыс. вызовов (в мае 5,2 тыс.), замыкают тройку алкогольные отравления — 2,3 тыс. (в мае 1,9 тыс.).

COVID-19 как причина вызова медиков зафиксирован 323 раза (в мае 485 раз).

Выездов на ДТП было 266, в авариях пострадали 183 человека, погибших — 7 (6 взрослых и 1 ребёнок 14 лет).

Пожары стали причиной 192 вызовов скорой.

Напомним, Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в пределах Перми, Пермского муниципального района, Добрянского, Краснокамского и Ильинского городских округов.

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