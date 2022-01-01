В Пермском крае по факту возгорания электровоза на станции Кухтым организована проверка Пострадавших в результате пожара нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 4 августа, в 12:40 по местному времени на железнодорожной станции Кухтым в Пермском крае произошло возгорание последней секции электровоза. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что электровоз находился в составе грузового поезда из 66 вагонов с неопасным грузом (хлорид калия).

На место происшествия выехал пожарный поезд. В настоящее время пожар потушен. Пострадавших в результате ЧП нет, задержки движения пассажирских поездов не допущены.

Сейчас на месте происшествия следственно-оперативная группа устанавливает причины возгорания.





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