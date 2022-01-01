За прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 195 человек Новые случаи заболевания диагностированы в 22 территориях края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 195 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 11 человек, 132 пациента выписались, летальных случаев нет. Для сравнения: днём ранее коронавирусом заразились 156 местных жителей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 374 378.

Пациенты с ковидом обнаружены в 22 территориях края: в Перми, Чайковском, Кунгуре, Березниках, Краснокамском, Пермском, Верещагинском, Куединском, Чернушинском, Лысьвенском, Горнозаводском, Чусовском, Кунгурском, Добрянском, Красновишерском, Осинском, Очёрском, Берёзовском, Октябрьском, Ординском, Уинском и Кишертском муниципальных и городских округах.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.