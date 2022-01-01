В Пермском крае под колёсами поезда погибла женщина
Транспортная прокуратура проводит проверку
Пермская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства ЧП с гибелью женщины на перегоне станций Иренский — Кунгур в Пермском крае, в сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что 3 августа на 1532 км 3 пикета электропоездом «Пермь-2 — Кишерть» смертельно травмирована местная жительница, переходившая железнодорожные пути перед близко идущим составом.
На месте гибели женщины выезжала следственно-оперативная группа. Координацию деятельности правоохранительных органов на месте происшествия осуществляет Пермский транспортный прокурор.
Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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