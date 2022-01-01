В Соликамске задымился рудник «Уралкалия» Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

В среду, 3 августа, в Соликамске на руднике Соликамского калийного рудоуправления № 1 ПАО «Уралкалий» произошло задымление.

Как сообщили на предприятии, происшествие зафиксировано на конвейере участка удаления отходов рудоуправления в 19:40. В 20:12 задымление удалось локализовать, в 20:28 — ликвидировать.

Пострадавших нет. В настоящее время производственные объекты «Уралкалия» работают в обычном режиме. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.