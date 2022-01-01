Канада ввела санкции против пермского завода «Машиностроитель»
Предприятие названо причастным к событиям в украинской Буче
В отношении АО «Пермский завод «Машиностроитель» правительство Канады ввело санкции. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МИД страны. Всего канадский санкционный список был дополнен 40 физическими и 17 юридическими лицами.
Заявляется, что все вновь внесённые в реестр причастны к событиям в городе Буча на Украине. В Минобороны РФ версию о причастности российских военных к массовым убийствам в Буче опровергают.
АО «Пермский завод «Машиностроитель» производит авиационное оборудование, ракетно-космическую технику, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии.
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