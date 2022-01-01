Мария Сыропятова Финансовые результаты предприятий Пермского края выросли за год в 2,2 раза Около 68% предприятий закончили первые пять месяцев года с прибылью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые пять месяцев 2022 года предприятия Пермского края получили положительный финансовый результата в 286,1 млрд.руб., что в 2,2 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом 67,9% обследованных предприятий завершили отчетный период с прибылью в 298,1 млрд. руб. Соответственно, 32,1% организаций завершили период с убытком в 11,9 млрд. руб.

В добыче полезных ископаемых получен сальдированный финансовый результат в 52,1 млрд руб, что на 4,6% больше аналогичного периода прошлого года. В обрабатывающих производствах сальдированный финансовый результат в 217,2 млрд руб., что в 3,2 раза больше показателя того же периода прошлого года.

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