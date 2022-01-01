За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 156 новых случаев COVID-19 Новые пациенты выявлены в семи территориях края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 156 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 16 человек, выписаны 137 пациентов, один скончался.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 374 183. С начала пандемии в регионе от новой коронавирусной инфекции погибли 8852 жителя.

Новые пациенты выявлены в семи территориях края: в Перми, Березниках, Пермском, Соликамском, Кунгурском, Очёрском и Ординском муниципальных и городских округах.

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