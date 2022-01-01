Для запуска движения «Ласточек» между Пермью и Краснокамском выделены два земельных участка На них разместят железнодорожные пути Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Теруправление Росимущества в Пермском крае завершило образование двух земельных участков для размещения железнодорожных путей. Их площадь 5,15 га. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Участки будут переданы ОАО «РЖД». Компания разместит на них железнодорожные пути для скоростных поездов «Ласточка», которые будут курсировать по маршруту Краснокамск—Закамск—центр Перми.

Движение на данном направлении пригородных поездов «позитивно скажется на социально-экономическом развитии отдалённых микрорайонов Перми и населённых пунктов Краснокамского городского округа», говорится в сообщении.

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