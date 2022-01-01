Мария Сыропятова Пермский край 5 августа посетит руководитель Росводресурсов Глава федерального ведомства примет участие в экологическом форуме Поделиться Твитнуть

Дмитрий Кириллов / фото: watercongress.ru

В Пермь с визитом планирует приехать глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Об этом сообщает краевое минприроды. Сообщается, что он планирует посетить в Перми экологический форум и принять участие во всероссийской акции «Вода России».

Также ожидается прибытие в регион первого заместителя председателя Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Государственной думы Николая Валуева, депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова, директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным имуществом минприроды России Романа Минухина и директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Ильи Разбаша.

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