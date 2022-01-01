Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Количество зрителей фестивалей в Пермском крае достигло допандемийного уровня Маленькие фестивали могут стать основой для брендовых событий Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 3 августа был рассмотрен вопрос о фестивальном движении в регионе. Докладчик — министр культуры Пермского края Алла Платонова — сообщила, что в Пермском крае в 2022 году проходит 225 фестивалей, а количество зрителей фестивалей разного уровня достигнет в этом году 2 млн человек; это означает, что фестивальное движение вышло на допандемийный уровень.

Фестивали, проходящие не только в городах, но и в сёлах и деревнях, чрезвычайно важны в культурном и социальном плане, так как способствуют увеличению рабочих мест и сохранению этнической самобытности территорий. Оператором такого рода фестивалей в регионе является программа «59 фестивалей 59 региона», которую проводит Пермский дом народного творчества «Губерния».

Многие фестивали, которые начинались как территориальные инициативы, постепенно выходят на региональный уровень — в качестве примеров Алла Платонова назвала ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» в Губахе, национальный праздник «Барда зиен» в Барде, фестиваль камнерезов в Красном Ясыле и фестиваль колокольных звонов «Звоны России» в Уинском.

В связи с этим Алла Платонова сообщила, что с нынешнего года будет проводиться экспертиза местных фестивалей с целью выявления десятки наиболее перспективных, достойных усиления и доведения до регионального уровня.

По итогам доклада губернатор Дмитрий Махонин дал поручение минкульту освоить перспективное планирование и составлять заранее каталог фестивалей на год, чтобы его могли использовать в работе другие ведомства, например, минтуризма.

Министр культуры и её содокладчик — директор ПДНТ «Губерния» Татьяна Санникова — пригласили всех участников совещания посетить ближайшие фестивали, например, праздник черничного пирога в Красновишерске или коми-пермяцкеий «Октоберфест» — праздник национального хмельного напитка — сура — в деревне Мижуева.

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