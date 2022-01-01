Мария Сыропятова На ул. Чердынской в Перми может появиться новый мини-рынок Снос старых НТО начался в июне Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В планах администрации Индустриального района Перми на месте снесённых павильонов и киосков мини-рынка на ул. Чердынской, 13 (м/р Нагорный) — обустроить новый мини-рынок. Об этом глава администрации Дмитрий Дробинин рассказал на своей странице ВКонтакте.

«В ближайшее время завершим процедуры демонтажа и совместно с жителями будем принимать решение о будущем площадки, — отметил Дмитрий Дробинин. — По нашему видению, она должна быть использована под цивилизованное место торговли, под рынок, но только с освещением, хорошими заездами, парковкой и нормальными рабочими местами».

Как напомнили в администрации Индустриального района, земельный участок под мини-рынком на ул. Чердынской перешёл в собственность муниципалитета в июне 2022 года. Тогда же начался демонтаж старых киосков.

Ранее «Новый компаньон» писал о пожаре в кафе «Лагуна» (ул. Чердынская, 18/3), расположенном рядом с территорией мини-рынка.

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