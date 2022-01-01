В Перми за месяц установлено 15 контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО Все они выполнены в едином стиле Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В центре Перми при краевом софинансировании начался ввод в эксплуатацию новых контейнерных площадок единого образца. Они разделены на секторы, каждый из которых предназначен для конкретного вида отходов. За месяц оборудовано 15 контейнерных площадок. При этом 10 из них уже пользуются популярностью у горожан.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин сообщил в своём Telegram-канале, что важно придать местам для сбора мусора общий вид, сделав их при этом функциональными и удобными для людей. «Новые площадки огорожены со всех сторон и разделены на секции. Отсюда «полезные отходы» увозят на сортировочную линию, затем отправляют на переработку и дают им вторую жизнь. Возчики отмечают, что с такими площадками люди начинают по-другому относиться к ТКО, становятся более аккуратными, задумываются о раздельном сборе мусора», — отметил Дмитрий Махонин.

На первоначальном этапе в дворовых территориях Перми предполагается обустройство 58 мест для накопления ТКО, оборудованных в едином облике, сообщили в краевом МинЖКХ.

В Ленинском районе планируется разместить четыре объекта, в Свердловском — 20, ещё 34 должны появиться в Дзержинском. При этом рассматривается вопрос тиражирования этой практики в других территориях края.

Напомним, проект реализуется по поручению губернатора для популяризации раздельного сбора отходов среди населения. Это важный элемент преображения Перми к её 300-летию.

Глава региона неоднократно заявлял о необходимости создать условия, при которых сортировка отходов станет простой и естественной процедурой для всех жителей Прикамья. «В этом вопросе важна роль как неравнодушных активистов и общественных организаций, ведущих просветительскую работу, так и социально ответственных СМИ. Нам сообща необходимо сделать так, чтобы каждый человек, живущий в регионе, понимал, что от его действий напрямую зависит состояние окружающей среды», — отметил губернатор.

Мероприятия по внедрению раздельного сбора в Прикамье ведутся в рамках национального проекта «Экология», утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным. Среди задач нацпроекта — к 2030 году достигнуть сортировки 100% отходов и не менее 30% из них направлять на переработку. Работы по оборудованию контейнерных площадок в Прикамье проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Жильё и городская среда».





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