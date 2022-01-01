Суд обязал мэрию Перми снести 12 аварийных домов Здания уже расселены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском райсуде Перми удовлетворён иск прокурора Перми к администрации города о сносе расселённых аварийных домов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что в краевом центре расселены, но не снесены 12 аварийных домов. Несмотря на то что плановая дата их сноса истекла более года назад, финансирование на эти цели городским бюджетом до сих пор не выделено.

Прокуратура указала, что аварийные дома могут стать местом совершения правонарушений, в том числе поджогов, создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. Кроме того, такие здания ухудшают внешний облик города и сдерживают развитие инфраструктуры.

По итогам проверки прокурором города в суд предъявлено исковое заявление о понуждении администрации произвести снос расселённых зданий многоквартирных домов.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.

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