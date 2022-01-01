Более пяти тысяч пермяков получат перерасчёт платы за отопление По решению суда им вернут 3,7 млн руб. Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми более 5 тыс. жителей получат перерасчёт платы за отопление на общую сумму 3,7 млн руб. Такое решение принял Свердловский районный суд Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Исковое заявление в судебную инстанцию надзорный орган направил после проверки деятельности филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» (правопреемника ООО «Пермская сетевая компания»). В частности, изучалось по каким тарифам гражданам начислялись коммунальные платежи.

Было установлено, что некоторые уже обанкротившиеся управляющие организации с октября 2017-го по декабрь 2018 года начисляли собственникам плату за отопление по завышенному тарифу.

Суд обязал ООО«Пермская сетевая компания» произвести перерасчет платы собственникам жилья. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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