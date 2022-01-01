Количество выявленных фальшивых банкнот в Пермском крае сократилось в два раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В банковской системе Пермского края во втором квартале 2022 года выявлено и изъято из оборота 28 поддельных банкнот на сумму 118 тыс. руб. Это в два раза меньше, чем год назад, сообщили в Пермском отделении Банка России.

Было обнаружено 22 поддельные банкноты номиналом 5 тыс. руб., две банкноты номиналом 2 тыс. руб. и четыре — 1 тыс. руб. Также была обнаружена одна фальшивая банкнота 50 долларов США.

Всего в РФ за апрель—июнь было выявлено 6387 поддельных российских денежных знаков (-27% по сравнению с прошлым годом).

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