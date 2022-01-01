Минстрой Прикамья и белорусский «Могилёвлифтмаш» заключили соглашение о сотрудничестве Всего в Минске было заключено пять партнёрских соглашений между регионом и республикой Поделиться Твитнуть

В рамках официального визита делегации Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным в Республику Беларусь отдельный блок вопросов был посвящён развитию отношений в сфере строительства. В частности, глава регионального минстроя Андрей Колмогоров провёл встречу с министром архитектуры и строительства Республики Беларусь Русланом Пархамовичем. Кроме того, представители краевого ведомства посетили ряд крупных предприятий строительной отрасли: завод ООО «Техносила», ОАО «Стройкомплекс» и «Белстройцентр-Холдинг». В завершении визита, на ОАО «Могилёвский завод лифтового машиностроения» пермяки ознакомились с предприятием и продукцией крупного производителя лифтового оборудования.





В рамках посещения завода было заключено соглашение между Прикамьем и предприятием. Подписи под документом поставили Андрей Колмогоров и генеральный директор лифтостроительного завода Сергей Чертков. Представители компании также презентовали выпускаемую продукцию и существующие мощности компании.





Андрей Колмогоров рассказал, что завод уже осуществляет поставки лифтового оборудования в Пермский край через дилерскую сеть, однако соответствующее сборочное производство и совместное предприятие на территории края отсутствуют. «В городах региона идёт системная работа по капитальному ремонту многоквартирных домов и замена лифтового оборудования. Кроме того, с учётом масштабного жилищного и социального строительства, спрос будет только увеличиваться. Нами достигнута договорённость о проработке потребности Пермского края для поставок в регион, для этого планируем создать рабочую группу из числа специалистов Министерства строительства Пермского края и специалистов «Могилёвлифтмаш», — отметил Андрей Колмогоров.





Напомним, ранее, на встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко Дмитрий Махонин отмечал заинтересованность Пермского края в сотрудничестве и размещении заказов по лифтовому оборудованию, а также в возможной локализации производства в Пермском крае.





Со своей стороны, президент ответил, что республика готова сотрудничать в этом вопросе. «Конечно, и у нас эта проблема немалая — замена лифтов. Но мы готовы подставить плечо вам. Я знаю, что это надо. Это везде в России нужно. Дай бог выполнить все заказы. Готовы в этом направлении работать», — сказал глава государства.





В рамках визита на площадку группы компаний «Теплосила» делегаты Прикамья также посетили производство, ознакомились с технологией обработки сырья и изготовлением энергосберегающего теплотехнического оборудования. На встрече обсудили расширение торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, а также взаимодействие в области образования. Белорусская компания уже является партнёром региона: она оснащает объекты социального назначения (школы, детские сады и др.) в Пермском крае энергосберегающим и энергоэффективным теплооборудованием, включая блочные тепловые пункты.





По словам Андрея Колмогорова, в регионе наблюдается потребность в теплоизоляционных плитах, поскольку отсутствует собственное производство.





Итогом встречи стало соглашение и достигнуты договорённости в развитии сотрудничества и обмене опытом между "Теплосилой" и Пермским политехническим университетом. Партнёрство предполагает совместную работу и обмен опытом, в частности в вопросах применения и внедрения современного теплотехнического оборудования, в поставке образцов оборудования и лабораторного стенда для обучения студентов.





Также были заключены соглашения о сотрудничестве с министром архитектуры и строительства Республики Беларусь об информационном обмене, ОАО «Стройкомплекс» и «Белстройцентр-Холдинг» — для обмена опытом и развития партнёрства в сфере строительства, обновления и внедрения современных видов машин, оборудования, технологий и материалов в строительной отрасли.

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