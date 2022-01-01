Пермские чиновники скрыли информацию о доходах и счетах Поделиться Твитнуть

Пятеро муниципальных служащих из администрации Кировского района Перми представили неполные (недостоверные) сведения о своих доходах, а также о доходах своих супругов. Об этом по окончании антикоррупционной проверки сообщили в районной прокуратуре.

В частности, двумя служащими не были отражены доходы супругов каждого в размере свыше 100 тыс. руб. Остальные в справках о доходах не указали банковские счета, по которым осуществлялось движение денежных средств.

По результатам рассмотрения внесённого прокурором главе администрации Кировского района Перми представления муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности.

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