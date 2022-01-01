На стройплощалке ЖК «Руна Парк» в Перми погиб рабочий Гастарбайтер из Таджикистана упал с 11 этажа Поделиться Твитнуть

ЖК "Руна Парк"

yandex.ru

В Перми на стройплощадке ЖК «Руна Парк» по адресу: Пермь, ул. Малкова 12 (застройщик ООО «ЖБК-Инвест») произошёл несчастный случай. При выполнении работ с 11 на 5 этаж упал рабочий, получив несовместимые с жизнью травмы. Об этом в госинспекцию труда сообщили из регионального управления МВД.

Погибший 1994 г.р. являлся гражданином Таджикистана. Уже известно, что к работе он был допущен без оформления трудовых отношений.

Государственная инспекция труда организовала выездное обследование строительной площадки, в ходе которого будут установлены все обстоятельства гибели человека.

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