Андрей Стрельцов «Парму» покинули два игрока Артём Забелин и Александр Разумов перешли в казанский УНИКС Поделиться Твитнуть

В следующем сезоне два игрока пермского БК «Парма-PARIBET» будут играть за казанский УНИКС. Это центровой Артём Забелин и форвард Александр Разумов, об этом сообщает пресс-служба «Пармы».

Забелин выступал в Перми с 2019 года, Разумов провёл за пермяков концовку сезона.

В то же время Александр Платунов остаётся в «Парме». Игрок и клуб подписали новый контракт. Соглашение рассчитано на два года.

Напомним, что ранее в состав пермской команды влились американский защитник Джастин Роберсон, россиянин Кирилл Попов и сенегалец Малик Дайме.





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