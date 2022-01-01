Деятельность операторов по обращению с ТКО становится более прозрачной Поделиться Твитнуть

По инициативе партии «Единая Россия» региональные операторы по обращению с ТКО стали улучшить свою работу по информированию жителей о принципах тарифообразования и периодичности вывоза отходов. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак указывал, что люди часто не имеют об этом информации, а потому реформа ТКО воспринимается негативно.

В Пермском крае, согласно отчету регионального оператора о реализации реформы по обращению с ТКО АО «ПРО ТКО», услугой охвачено 97,7% жителей, тогда как в 2019 году этот показатель составлял всего 60%. На 1 января 2022 года был создан собственный контейнерный парк из почти 22,8 тыс. контейнеров. Всего же в сборе ТКО задействовано более 50 тыс. контейнеров. Об этом на июньской фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Пермского края рассказал и. о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Андрей Кокарев.

В почти 2 тыс. населённых пунктов Прикамья организовано более 25,7 тыс. контейнерных площадок. Обновлён парк мусоровозов, ежедневно в вывозе отходов задействовано 500 единиц техники. Все машины оснащены системами спутниковой навигации.

В крае действует 19 полигонов задействовано ежедневно, из них два полигона с линиями сортировки, а в селе Лобаново организована линия сортировки мусора. Это снижает нагрузку на окружающую среду, даёт больше возможностей для вторичной переработки отходов. Кроме того, линия переработки создаёт новые рабочие места.

Что касается тарифа, то в Пермском крае он рассчитывается по следующей формуле.

Тариф за вывоз одной тонны отходов — 6 198,49 руб. Норматив наполнения — 160,51 кг/человек в месяц. Размер платы на одного человека, таким образом, составляет 82,91 руб. с человека. Плата увеличивается в зависимости от количества проживающих в жилом помещении.

Для сравнения, плата граждан, живущих в многоквартирных домах, в Екатеринбурге составляет 123,5 руб., в Тюмени 121 руб., в Ижевске — 95,11 руб.

В Прикамье открыты 11 территориальных обособленных рабочих мест для информирования и консультирования населения. Кроме того, представители оператора выезжают для консультаций по всей территории Пермского края.

В ближайших планах регионального оператора — развитие раздельного сбора ТКО, участие в реализации проекта по созданию «ЭкоПунктов», поддержка ОМСУ в обеспечении контейнерами, а также развитие деятельности по обращению с промышленными отходами.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края:

— По инициативе «Единой России» установлена практика публичных отчётов региональных операторов по обращению с ТКО перед представительными органами власти. В Пермском крае оператор отчитывается перед Законодательным Собранием. Депутаты не просто заслушивают отчёт, а голосуют или нет за его принятие. Также депутаты рассматривают и утверждают планы развития оператора на следующий год. Таким образом, деятельность организаций по обращению с ТКО становится более прозрачной.

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»





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