Скончался заслуженный тренер РФ по санному спорту, почётный гражданин Чусового Иван Иванов Его дочь — лидер сборной России по санному спорту Татьяна Иванова Поделиться Твитнуть

Иван Иванов

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На 69 году жизни 30 июля скончался заслуженный тренер РФ по санному спорту, почётный гражданин Чусового Иван Васильевич Иванов, об этом сообщили в администрации Чусовского округа.

«Он внёс неоценимый вклад в подготовку сборных команд России, основного и юниорского составов, саночников Пермского края, — говорится в сообщении. — Особая благодарность Ивану Васильевичу — за подготовку и воспитание дочери — талантливой спортсменки, лидера сборной России по санному спорту Татьяны Ивановой. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ивана Васильевича Иванова. Он был замечательным человеком, талантливым тренером, настоящим патриотом санного спорта. Скорбим вместе с вами».

Иван Иванов являлся обладателем Почётного Кубка Федерации санного спорта России за особые заслуги в развитии отечественного санного спорта, бронзовой медали FIL, других знаков отличия.

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