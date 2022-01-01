Мария Сыропятова Пермский педуниверситет потратит на ограждение территории и ворота 1,8 млн руб. Работы планируется завершить до середины ноября 2022 года Поделиться Твитнуть

Обустройство ограждения и установка автоматических ворот на территории Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) оценено в 1,087 млн руб.

Согласно данным портала госзакупок, предполагается установить ворота между корпусами университета по ул. Сибирской, 24 и ул. Пушкина, 44, а также ещё одни рядом с общежитием по ул. 25 Октября, 37. Также будет обустроена дополнительная калитка для входа в общежитие и рядом обустроено ограждение.

Кроме того, объявлена закупка на обустройство ограждения с автоматическими воротами на территории учебного корпуса № 5 ПГПУ (ул. Пермская, 65). Стоимость работ оценена в 855 тыс. руб.

Сроки выполнения работ по обеим закупкам для потенциальных подрядчиков — до 15 ноября 2022 года.

Срок окончания подачи заявок на аукционы тоже один — до 8 августа 2022 года.

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