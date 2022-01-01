Мария Сыропятова Определена компания-победитель конкурса на достройку в Перми ЖК «Весна» и «Триумф» На завершение работ ООО СК «Высотспецстрой» дано чуть более одного года Поделиться Твитнуть

ЖК "Триумф"

Константин Долгановский

Победителем конкурса на достройку жилых комплексов по ул. Карпинского, 108, ул. Углеуральской, 25, а также ул. Переселенческой, 98 и 100 объявлена компания ООО СК «Высотспецстрой». Данные об этом появились на портале госзакупок. По итогам конкурса пермская компания набрала максимальное (79,7) количество баллов среди трёх участников. В конкурсе также приняли участие ООО «СФ Основание» и ООО «ГК Энергосистемы».





Стоимость работ по достройке жилых комплексов по ул. Карпинского, 108 («Триумф", вторая очередь»), а также домов по ул. Углеуральской, 25 и ул. Переселенческой, 98 и 100 (ЖК «Весна») составит 1,15 млрд руб.





В перечне работ значатся установка ограждающих конструкций, устройство оснований и фундаментов, кровельные и отделочные работы, обустройство сетей вентиляции, электроосвещения, тепло- и водоснабжения, работы по благоустройству территории.





На достройку здания по ул. Карпинского, 108 отводится 13,5 месяца с даты подписания договора, работы в жилом комплексе по ул. Углеуральской, 25 и ул. Переселенческой, 98 и 100 рассчитаны на 14,5 месяца.





Напомним, ранее госэкпертиза одобрила проекты достройки шести домов в Перми.

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