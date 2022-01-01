Елена Синица В ТРК «Столица» продают бывшее помещение Play Day Цена — 65 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском ТРК «Столица» продают бывшее помещение Play Day.Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на объявление на Avito.

Площадь помещения составляет 650 кв.м. Стоимость объекта — 65 млн руб. Торговое помещение располагается на втором этаже ТРК, находится рядом рестораном Casa Mia и отделом Gloria Jeans.





Уточняется, что площадь разделена на три помещения. В двух помещениях работают магазины одежды Lidmax и You shop studio, третье — пустует.

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