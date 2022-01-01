Елена Синица На этой неделе без холодной воды останутся десятки домов в Перми Причина — плановые и аварийно-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

На неделе с 1 по 7 августа в Перми вновь запланированы отключения холодной воды. Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, 1 августа с 09:00 до 20:00 холодной воды не будет в домах на ул.Куфонина, 18, 20, 30, 32, ул.Подлесная, 2. В этот же день с 09:30 до 17:00 отключение запланировано на ул.Лодыгина, 57, ул.Яблочкова, 23, 29.





Затем 3 августа с 09:30 до 19:00 отключат холодную воду на ул. Краснополянская, 4, 5, 6, 7, 7б, 9и ул. Серпуховская, 11а, 4а. После этого 4 августа 09:30 до 14:30 холодного водоснабжения не будет на ул.Куйбышева,140.





Кроме этого, с 10:00 4 августа до 10:00 5 августа отключение состоится в домах на ул. Народовольческая, 30, 32, 34, 36, 40. Помимо этого, 5 августа с 09:30 до 15:30 воду отключат на ул.Василия Васильева,19.





Также в планах отключение холодной воды 6 августа с 09:30 до 17:00 на ул. Бригадирская, 12 (лит д) и ул.Пихтовая, 14, 14а, 18, 24а, 29.





В воскресенье, 7 августа, с 09:30 до 17:00 воды не будет на ул. Героев Хасана, 24, 26, 30, ул. Клары Цеткин, 1, ул. Коминтерна, 4, 5, 5а, Комсомольский проспект, 92

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